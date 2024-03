Gaza | lunedì possibili colloqui Usa-Israele su Rafah

8.35 rinviato a lunedì prossimo il voto al Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla nuova risoluzione per un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza . La nuova risoluzione è presentata da 10 ... (televideo.rai)

Roma, 23 marzo 2024 – Il Consiglio di sicurezza dell'Onu rinvia a lunedì il voto , originariamente previsto per oggi, su una nuova risoluzione per un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza ... (quotidiano)

Guerra Israele " Hamas, lunedì a Washington colloqui Usa - Israele su Rafah. LIVE: ...annullato i colloqui previsti per questa settimana dopo che gli Stati Uniti si erano rifiutati di bloccare una risoluzione delle Nazioni Unite che chiedeva un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza ...

Israele, ok Biden per nuovi armi: oltre 2mila bombe e 25 caccia per Netanyahu: ... nel sud della Striscia di Gaza. Contemporaneamente, però, Netanyahu sembra intenzionato a ...e israeliani su potenziali operazioni militari a Rafah potrebbero svolgersi a Washington già lunedì. La ...