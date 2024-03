Gaza | esercito israeliano colpisce altre infrastrutture di Hamas

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Non si arresta l'ondata di raid israeliani sulla Striscia di. Nelle scorse ore le Forze di difesa dello Stato ebraico hanno diffuso un nuovo video in cui vengono mostrate presuntedicolpite e distrutte dall'di Tel Aviv. L'Idf ha affermato che "i terroristi identificati come trasportatori di armi sono stati eliminati nel centro della Striscia di" e che "continuano a condurre precise attività operative nell'area dell'ospedale Al-Shifa". L'Idf ha aggiunto di aver distrutto tre pozzi di tunnel che il giorno prima erano stati utilizzati per lanciare razzi contro Israele. Nel frattempo, il primo ministroBenjamin Netanyahu ha fatto sapere che Israele tornerà al tavolo per i colloqui di cessate il fuoco con. Con la ...