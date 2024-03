Forza Italia si allarga | listone con Lupi e Scajola per sfondare quota 10% Ecco la strategia per le Europee

È morto a 80 anni Simone Di Cagno Abbrescia , sindaco di Bari dal 1995 al 2004, ed ex deputato per due legislature, dal 2006 al 2013. Tanti i messaggi di cordoglio, come quello di Forza Italia Bari ... (tg24.sky)

Lamezia, occhi puntati sull’ospedale: Forza Italia “rassicura” la città - Il peggio è stato scongiurato. Il decreto del commissario ad acta numero 69 del 14 marzo scorso, che “falciava” 18 strutture tra semplici e complesse in ospedale, è ornai un capitolo chiuso. Le protes ...catanzaro.gazzettadelsud

Mafia, "Agende Rosse Genova" solidali con il magistrato Di Matteo - Il movimento Falcone Borsellino della Liguria si schiera contro il capogruppo di Forza Italia Gasparri che ha chiesto punizione del pm antimafia ...primocanale

La serata di Forza Italia discutendo di elezioni Marina Azzaretti in corsa - Forza Italia Voghera si ritrova per una serata conviviale e lancia le mosse per il futuro. In primis la decisione dei vertici provinciali e regionali di candidare Marina Azzaretti come consigliere ...laprovinciapavese.gelocal