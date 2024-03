Forlì | con Cremona primato da blindare Martino | Non diamo nulla per scontato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) "Torniamo a giocare in casa dopo la conquista della Coppa Italia e la trasferta vinta a Casale e dobbiamo avere la forza di affrontare dicon l’obiettivo di difendere ilche ci siamo conquistati grazie a una grande stagione". Coach Antimopresenta così la settima partita della fase orologio, stasera contro gli uomini allenati da Luca Bechi (palla a due alle 20, Unieuro Arena). "Un match non semplice e importante, che non dobbiamo dare per. Dobbiamo infatti avere la maturità e la giusta mentalità per affrontare ogni gara con serietà e con quella concentrazione che è invece mancata a Casale". La squadra biancorossa si presenta al completo, dopo "una settimana regolare, con qualche acciacco che è naturale in questo momento del campionato, anche perché abbiamo giocato tanto. Abbiamo ...