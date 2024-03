Flavio Briatore | “Per operarmi ho pagato Ho avuto paura di morire”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 30 marzo 2024)è stato operato al cuore all’ospedale San Raffaele di Milano per un tumore cardiaco benigno. “La prevenzione medica è fondamentale”, ha detto nel video postato sui social in cui parla dell’intervento avvenuto dieci giorni fa. Tutto è avvenuto in pochissimo tempo: la sorpresa di andare in ospedale per un controllo di routine e scoprire una massa al cuore, l’angoscia al pensiero di lasciare solo un figlio di soli 14 anni, la determinazione nel pensare che tutto sarebbe andato per il meglio. “Ero spaventato e pregavo. Ho tenuto duro in ospedale pensando a mio figlio Falco”, ha confessato l’imprenditore. In un lunga intervista al Corriere ha raccontato le angosce di quei giorni: “Dopo che ti succedono queste cose ricominci a fare la vita di sempre, anzi, ora meglio di prima perché ho un cuore nuovo”.Leggo anche:...