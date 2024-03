Flavio Briatore | «Per operarmi a Milano ho pagato In ospedale ero spaventato e pregavo | ho tenuto duro pensando a mio figlio Falco»

Flavio Briatore è stato operato al cuore all’ospedale San Raffaele di Milano per un tumore cardiaco benigno. “La prevenzione medica è fondamentale”, ha detto nel video postato sui social in cui ... (thesocialpost)

Briatore e il tumore: «Per operarmi in Italia ho pagato. Roba da ricchi Siamo dei privilegiati, dovremmo tutti poter fare i check up» - La sorpresa di andare in ospedale per un controllo di routine e scoprire una massa al cuore, l'angoscia al pensiero di lasciare solo un figlio di soli 14 anni, la determinazione nel pensare ...ilmessaggero

