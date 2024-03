Fiorentina-Milan | i viola per l’Europa e per Barone Le ultime sulle formazioni e la tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Firenze, 29 marzo 2024 – In tempi normali non mancherebbero certo i motivi di interesse per, una partita che promette spettacolo per il valore delle due squadre, con i rossoneri che vogliono difendere il posto in Champions e iche aspirano a un piazzamento europeo. Ma la gara di stasera (ore 20.45, diretta su Dazn e Sky Calcio) porta con sé altre motivazioni dopo la scomparsa di Joe, braccio destro del presidente Rocco Commisso e direttore generale del club. Il dolore è ancora forte nella squadra e nella città, ma come sottolinea il tecnico Vincenzo Italiano, è il momento di ripartire come avrebbe volutoper puntare a importanti traguardi da conquistare nel nome di Joe. Si giocherà in un clima particolare, certo commosso, e la gara sarà ...