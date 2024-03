Finiscono fuori strada e l’auto si ribalta | paura per un gruppo di ragazzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) Firenze, 30 marzo 2024 –per undia Empoli. Stamani, poco dopo le ore 06, i vigili del fuoco sono intervenuti sul Lungarno Dante Alighieri, perchéall’interno della quale si trovava undi cinque giovani, è finitae si èta finendo sull’argine del fiume Arno in corrispondenza di una pista ciclabile. I vigili del fuoco intervenuti dopo aver stabilizzato, hanno estratto una ragazza e un ragazzo rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo. I due sono stati poi consegnati al personale sanitario per le cure. Gli altri tresono usciti in autonomia dal veicolo prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per ...