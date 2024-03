Fiab | progetti e impegno C’è l’assemblea nazionale

(Di sabato 30 marzo 2024) FOLLONICA Primo comune toscano ad entrare nel network ComuniCiclabili, e tra i primi a far parte di Ciab nel 2022, Follonica ospiterà, nel secondo fine settimana di aprile,delle associazioni italiane aderenti a, con un programma che abbina momenti culturali e turistici agli appuntamenti convegnistici e congressuali del più importante evento della vita associativa della federazione. Non solo: il 20 aprile dalle 9.30 alle 13 al Teatro Fonderia Leopolda a Follonica si terrà il convegno "Le parole necessarie. Comunicare la mobilità e la sicurezza" sul tema della comunicazione, verso le problematiche di sicurezza che riguardano gli utenti vulnerabili. Il convegno aprirà la due giorni congressuale della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che si tiene a Follonica nella terza settimana ...

