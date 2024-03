Festa Andrea Costa Di Paolantonio | | A Ozzano per il blitz»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) C’è ancora tanta soddisfazione in casadopo la salvezza centrata in anticipo. E alla vigilia del derby di, e con la mente più fredda rispetto a mercoledì sera, coach Emanuele Dinon risparmia elogi ai ragazzi suffragando con le cifre la bontà di quanto visto sul campo. "Guardando alcuni dati, la nostra squadra è la terza nel nostro girone, quarta tra entrambi, per minuti di impiego degli Under. Siamo dunque la quarta squadra più giovane del campionato, segno che il gruppo è cresciuto durante l’anno, partendo con quattro sconfitte ma arrivando poi a 16 vittorie, il tutto senza nessun cambio in corsa – spiega Di–. Aggiungo che siamo stati la squadra che volevamo essere, perché la nostra idea era di alzare i possessi, trovandoci a essere terzi su 36 numero di ...