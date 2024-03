(Di sabato 30 marzo 2024) Unciclabile tra i due, quello di Maranello e il ’Casa natale’ di Modena, passando per Formigine e Fiorano, con una segnaletica comune che individui la continuità del tracciato e lo caratterizzi, anche con l’obiettivo di valorizzarlo e promuoverlo a fini turistici. È la cosiddettadelil cui tracciato di circa 21 chilometri verrà presentato nei prossimi giorni insieme al marchio. Nel frattempo, il Consiglio comunale di Modena ha approvato all’unanimità la convenzione tra i quattro Comuni e la Provincia per la realizzazione dei lavori di caratterizzazione e segnaletica, per un costo complessivo di 50 mila euro. Il provvedimento, illustrato dall’assessora alla Mobilità Alessandra Filippi, prevede un costo di 10 mila euro per ogni ente. Il progetto della ...

Fedez ha comprato un'altra "rossa". Il rapper svela su Instagram la sua nuova supercar: una Ferrari Roma Spider che in realtà rossa non è, ma di un elegante celeste retrò. "La prima consegnata in ... (today)

Ferrari, ecco la Ciclovia del Mito . Collegamento tra i due musei - Viene presentata la Ciclovia del Mito, un collegamento ciclabile tra i musei Ferrari di Maranello e Modena, con l'obiettivo di valorizzarlo turisticamente. Il Consiglio comunale di Modena ha approvato ...ilrestodelcarlino

Ferrari, Vasseur si fa scappare il sogno: ecco a cosa aspira - La Ferrari ha dominato il Gran Premio d'Australia, con Frederic Vasseur che ora punta davvero in alto. ecco cosa ha dichiarato. Fine settimana di pausa La Ferrari ha dominato il Gran Premio d'Australi ...motomondiale

Formula 1, Vettel: “Hamilton in Ferrari Non credevo fosse vero” - Sebastian Vettel è tornato a parlare di Formula 1, in particolare della situazione in Mercedes e del passaggio di Hamilton in Ferrari ...tag24