Fedez a Belve 2024 | le anticipazioni | la crisi con Chiara | i figli “nascosti” e smentite

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 30 marzo 2024) L’attesissima intervista diandrà in onda il 9 aprile, in prima serata, su Rai 2 e sono state già rilasciate le primedei temi affrontati dal rapper e dalla conduttrice, Francesca Fagnani. Come promesso si parlerà dellaconFerragni, di alcune scelte recenti che riguardano ie – tra le lacrime – ci saranno anche alcune. Nello specifico Adnkronos riporta cheha parlato dell’attualecon sua moglie, smentendo però che vi siano stati flirt o tradimenti, almeno da parte sua. Federico ha anche spiegato perché da un po’ di tempo a questa parte lui enon mostrano i volti deisui social, come erano abituati a ...