(Di sabato 30 marzo 2024) Con un emendamento al decreto Pnrr in discussione alla Camera, Fratelli d'Italiaregalare allela possibilità di mettersi in regola con le comunicazioni all'Inps, senza pagare iarretrati dovuti e le sanzioni. Una proposta adelmeloniano Mattia Aldo, per anni uomo di punta di

Fdi vuole un condono tombale sui contributi delle aziende agricole. La firma è del deputato di Coldiretti - Con un emendamento al decreto Pnrr in discussione alla Camera, Fratelli d'Italia vuole regalare alle aziende agricole la possibilità di mettersi in regola ...fanpage

Carapia lascia la Lega ed entra in FdI: "Il mio impegno ancora più forte" - Come già accennato, Carapia entrerà anche in ‘Uniti per l’alternativa’ (a direzione FdI) nel consiglio metropolitano ... il neo-meloniano era confluito nel Pdl alla nascita del nuovo partito voluto da ...ilrestodelcarlino

Europee, le ultime novità sulle liste. Ecco tutti i probabili candidati messinesi - Elvira Amata (FdI), Giuseppe Antoci (M5S), Cateno De Luca (Libertà), Bernardette Grasso (FI), Nino Germanà (Lega), Sonia Alfano (Azione), Maria Flavia Timbro (Pd) i messinesi che stanno scaldando i mo ...gazzettajonica