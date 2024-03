Fabrizio Corona su Fedez e Chiara | “Come e quando potrebbero tornare insieme”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 30 marzo 2024) Par anniha attaccato, tanto da portare il rapper a lamentarsi in una puntata di Muschio Selvaggio: “Lui mi odia, mi attacca tutti i giorni sulle sue storie. Onestamente non ho mai capito questa sua ossessione“. Negli ultimi mesi però le cose sono cambiate,ha speso anche delle parole di stima per il cantante e nella sua ultima ospitata nel podcast Gurulandia ha detto che Federico eFerragni. “La verità qual è? È questa… Io un mese prima della loro rottura avevo anticipato tutto. Oggi non è che si sono lasciati per modo di dire, è una cosa netta, si sono proprio lasciati. Se si rimetteranno? Non ora, non nei prossimi sei mesi. Potrebbe succedere tra un anno. Se il ...