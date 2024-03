Esercitazione vigili del fuoco a Pisa per progetto europeo di gestione emergenze

(Di sabato 30 marzo 2024)deidelper ladelle. Il comando diè stato protagonista del 1st Testing Exercise delco-finanziato dalla Commissione Europea, Meccanismodi Protezione Civile, OVERC.O.M.E. acronimo di Cross- border cOopertation in Managing Emergency (cooperazione transfrontaliera per ladelle). Ilnasce da un partneriato strategico di utilizzatori finali italiani e francesi:del(CNVVF), Dipartimento di Incendio e Soccorso dell’Alta Savoia (SDIS73) oltre all’Istituto Internazionale CBRN (ICI), basato in Belgio e specializzato in ambito NBCR-E (Nucleare, Batteriologico, ...

