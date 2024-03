Ellis Island si rinnova Nel database 154 milioni di nomi

(Di sabato 30 marzo 2024) Il museo disi proietta nel futuro con un restyling da centodi dollari. L’istituzione della città di New York, che sorge sull’omonimo isolotto all’ombra della statua della Libertà, e che è stato il punto di arrivo e ingresso quotidiano nel nuovo mondo perdi immigrati, avrà nuovi spazi espositivi e un nuovo aspetto. Per i visitatori che vogliono andare alla ricerca dei loro antenati, ci sarà un ampliato ‘family history center’ con uncon 154di

