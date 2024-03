Ecco la temperatura dell' aula vuota | la denuncia del leghista | Europarlamento | altro che green

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Avete presente le folliecon le quali l'Europa vuol mettere entrambe le mani nelle nostre tasche?, mentre l'Unione europea ci spiega che auto guidare e come ristrutturare le nostre case, a Bruxelles i riscaldamenti del parlamento europeo vanno che è una meraviglia. A lanciare l'accusa è Alessandro Panza (nella foto mentre mostra le “prove”), europarlamentarea Lega, che l'ieri ha preso un termometro in mano e si è fatto un giro all'internoo stabile. Prima tappa l'del parlamento: «Ci sono 27 gradi spiega in un video postato sui social - e dire che questa è la “settimana verde”, cioè quella che non vede in calendario né commissioni, né riunioni dei gruppi, né sedute d'. Invece come si può vedere, non solo il riscaldamento, ma ...