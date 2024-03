Ecco chi sono i brocchi della Serie A | zero gol e piedi storti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Riprovaci ancora, Moise. Domani sera contro la Lazio è probabile che arrivi un'altra opportunità da titolare per Kean, che rincorre il primo gol in campionato. Finora 494 minuti nonbastati per spedire il pallone in fondo al sacco. A inizio stagione ha giocato parecchio, complici le noie di Vlahovic e Chiesa, poi però si è fatto male pure lui ed è rimasto fuori a lungo. Nel momento di massima difficoltà, con appena 8 punti nelle ultime 7 giornate e con Vlahovic e Milik indisponibili, Allegri sta pensando di affidarsi proprio a Kean alla ripresa del campionato. Riuscirà il nostro eroe a segnare il tanto agognato gol? In caso contrario, potrà consolarsi con il fatto di essere in “ottima” compagnia. Anzi, i 498 minuti di digiuno di Moiseun'inezia rispetto ai 2085 di Nicolò Cambiaghi, che sembra essere affetto da un raro caso di ...