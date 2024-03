Eccellenza La Zenith ospita il Perignano In palio il secondo posto in solitaria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Non c’è sosta pasquale che tenga per laPrato. Oggi alle 14.30 i bluamaranto ospiteranno al "Chiavacci" il Fratres, nella sfida valida come recupero della 25esima giornata del girone A di. Inci sono le posizioni nobili sul podio, per i pratesi, che in caso di vittoria salirebbero in seconda piazza, dietro soltanto alla capolista Tuttocuoio. "Partita importantissima per noi. Inc’è ilin, inutile girarci attorno. E con un successo è probabile che potremmo anche fare un enorme passo avanti, quasi decisivo, verso i play off di fine stagione – commenta Simone Settesoldi, allenatore dellaPrato -. Affronteremo una squadra di qualità, che verrà a Prato per fare punti. ...