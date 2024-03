Eccellenza | i pronostici di mister Fenucci per il gran finale Torneo incerto fino all’ultimo L’Urbino può ambire a vincerlo»

(Di sabato 30 marzo 2024) Il campionato didopo la sosta per ildelle Regioni riprenderà domenica 7 aprile e visto che per la classifica è ancora tutto o quasi da decidere sarà un rushsicuramente avvincente. Ne parliamo conGianluca, esperto allenatore di Chiaravalle che ha allenato per ben 13 anni nel massimo campionato regionale, guidando squadre come Urbania, Montegiorgio, Fabriano, Biagio Nazzaro, Castelfrettese.chi vincerà il campionato? "Molto difficile fareanche perché mancano 4 giornate alla fine e può succedere ancora di tutto. Non ci vuole la sfera di cristallo per dire che la vincitrice uscirà dalle attuali prime in graduatoria: Montefano, Civitanovese, Chiesanuova e Urbino". Il Montefano ...

Il Basket Corato agli spareggi nazionali Under 19 Eccellenza - Strepitoso risultato nel campionato under 19 d'Eccellenza per il Basket Corato del presidente ... Gruppo dall'età media giovanissima che ha sovvertito pronostici che ad inizio anno lo davano per ...coratoviva

Andrea Tedeschi (Bibbiano/San Polo). "Che brutto lunedì.... L’Arcetana è la più quadrata di tutte» - Andrea Tedeschi, mister del Bibbiano/San Polo capolista, analizza le sfide e le sfide future. Nonostante le difficoltà, si mostra fiducioso per il prosieguo del campionato, con l'obiettivo di raggiung ...msn

Milan, colpo di scena su Theo Hernandez in ottica rinnovo - Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda il futuro di Theo Hernandez. Come riportato da Matteo Moretto, non c’è ancora una trattativa tra il terzino francese e il Milan Un rinnovo che, in ...momentidicalcio