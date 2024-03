È tempo di agave anche sul Naviglio | benvenuto Joe!

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 30 marzo 2024) Le novità milanesi non riguardano solo il mondo della ristorazione. Al boom incredibile di vinerie alternative, ristorantini, bistrot conranei, pop up instagrammabili e nuovi format di tendenza, arriva – con ritmi diversi – una rispostadal punto di vista della miscelazione. A farlo è un duo piuttosto noto al pubblico dei milanesi più assetati ovvero Niccolò Caramiello e Stefano Rollo. Insieme li avevamo conosciuti nella prima vita di Chunk, sulGrande, ma nessuno dei due è un novellino. Caramiello è un volto storico di altrettanto storici locali quali Lacerba e Rita Cocktails (con una breve parentesi per il lancio di Rita’s Tiki Room), mentre il know how di Rollo per tutto ciò che è superiore e commestibile è caro alla maggior parte dei gourmet della città. Servizio dell’assenzio alla parigina e presso Norah Was ...