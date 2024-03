È morto Louis Gossett Jr | addio al sergente di Ufficiale e gentiluomo | aveva 87 anni

(Di sabato 30 marzo 2024) All’età di 87è decedutoJr., grande caratterista che ha vissuto il periodo d’oro della sua carriera tra gliOttanta e Novanta. Svariate le pellicole cui ha preso parte, anche se le immagini di lui che circolano in queste ore sui social appartengono principalmente a due ruoli: Emil Foley die Charles Sinclair (Chappy) della serie Aquila d’acciaio.Jr. Il suo ruolo inè risultato decisamente rilevante per il mondo del cinema statunitense. Il suo talento lo portò a trionfare agli Oscar, ottenendo l’ambita statuetta come miglior attore non protagonista. È stato il terzo afroamericano a riuscirci nella storia di ...

