Dove vedere in tv il Giro delle Fiandre 2024 | orari | programma in chiaro | streaming

(Di sabato 30 marzo 2024) Domenica 31 marzo, nel giorno in cui in Italia cade la Pasqua, gli occhi di tutti gli appassionati sportivi saranno rivolti verso il Belgio, più precisamente sulle strade del. La seconda Classica Monumento dell’anno è ormai alle porte, e gli otre 270 chilometri che separano la partenza Antwerpen dall’arrivo di Oudenaarde saranno come sempre spettacolari. Siamo arrivati all’edizione numero 108 della ‘Ronde van Vlaanderen’, e il campione in carica è Tadej Pogacar. Lo sloveno però, che quest’anno proverà la doppietta-Tour, sono sarà al via per difendere il suo successo dello scorso anno. Il favorito n.1 sarà proprio colui che partirà con il dorsale uno, l’olandese Mathieu Van der Poel. Il fenomeno neerlandese va alla caccia del suo terzo successo in questa corsa, ma purtroppo non ci potrà essere il ...