Dove andare a Pasqua e Pasquetta con la pioggia | le avventure all' asciutto in Lombardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 30 marzo 2024)bagnatafortunata? L’importante è crederci. Le previsioni meteorologiche dannoincessante per tutte le festivitàli,compresa, ma non tutto è perduto. Sono tante infatti le occasioni ricreative, di puro intrattenimento o più culturali, tra cui scegliere in tutta la. Ecco dunque alcune idee su come etrascorrere questo weekend lungo di, fuori di casa ma all'! Uova colorate: fai da te in casa Il consiglio è quello di prepararsi alla festa secondo tradizione, in modo divertente ed economico, colorando le uova (sode o ‘svuotate’) in maniera del tutto naturale grazie ai pigmenti di verdure, frutti o spezie che è facile avere in casa – qui trovate tutte le indicazioni –. ...