Dopo Nole anche l’azzurro lascia Arbino | Grazie di tutto | sei come un padre» Sonego saluta lo storico coach

(Di sabato 30 marzo 2024) "Tu non sei solo un, seiun, una delle persone più importanti della mia vita. Il nostro rapporto e la mia stima nei tuoi confronti continueranno per sempre". Lorenzocosì il suo, Gipo, con un post che racconta il rapporto di strettissimo affetto fra un giocatore e il suo allenatore proprioha fatto qualche giorno faDjokovic. "Caro Gipo – scrive il 28enne torinese su Instagram –,quasi un ventennio di vita insieme, sento di avere bisogno di nuovi stimoli per la seconda parte della mia carriera.di cuore per l’incredibile lavoro che hai fatto, per tutti i momenti condivisi insieme e tutti i risultati ottenuti". ...