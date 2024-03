Dona mezzo milione alla parrocchia di Rivalta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 30 marzo 2024) Reggio Emilia, 30 marzo 2024 - La Pasqua porta in dote un dono inaspettato per la diocesi reggiana. Un’anziana la sciad’euro e una casa in ereditàdi. La notizia è stata ufficialmente annunciata ai fedeli nel notiziario settimanalele. La benefattrice Pia Ersilia Rossi, deceduta all’età di 88 anni nel marzo del 2022, ha deciso di aiutare ladiattraverso un lascito testamentario di oltre 500mila euro e un’abitazione situata a Canali. "La signora Pia Ersilia Rossi – dice il parroco don Riccardo Mioni – viveva a Canali ed era originaria di Cervarolo. Il suo funerale era stato celebrato nella chiesa die la salma era stata poi accompagnata nel locale cimitero. ...