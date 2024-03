Disturbo bipolare | quando lo sbalzo d’umore nasconde una malattia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) Firenze, 30 marzo 2024 - Prima un'inspiegabile tristezza, stanchezza e apatia. Poi un apparente benessere, euforia, coraggio e spregiudicatezza. Giù e su, su e giù: convivere con unè come rimanere per sempre su un'altalena. Ma scendere si può, a patto di seguire le giuste terapie, che troppo spesso vengono prescritte in forte ritardo a causa di diagnosi mancate ed errate. Il, infatti, viene spesso confuso con la depressione e la diagnosi corretta può arrivare con dieci anni di ritardo. In occasione della Giornata mondiale dedicata, che si celebra oggi, 30 marzo, la Società Italiana di Psichiatria (Sip) lancia un appello a medici e specialisti affinché "non cadano nel tranello di diagnosi frettolose e sbagliate". Ilè una patologia ...