Di Carlo sprona il gruppo | Avversari tosti | Per noi è uno spareggio | diamo un segnale

(Di sabato 30 marzo 2024) Al ‘Del Conero’ è atteso il pubblico delle grandi occasioni, soprattutto per il gemellaggio tra le due tifoserie, ma la sfida tra Ancona e Spal rappresenta un crocevia importante per la stagione di entrambe le squadre. Lo sa bene mister Mimmo Di, che troverà seduto sulla panchina dei padroni di casa Roberto Boscaglia, tecnico navigato chiamato dalla società marchigiana per traghettare alla salvezza un’Ancona in enorme difficoltà. "Si può dire che sia unotra due squadre che ad inizio campionato non si pensava fossero in questa situazione – le parole alla vigilia del tecnico biancazzurro –, noi dovremo cercare di cogliere nel minor tempo possibile i punti che ci porteranno alla salvezza senza passare dai playout: questo è l’obiettivo che ci poniamo. Troveremo di fronte a noi una squadra che ha appena cambiato allenatore, mi aspetto ...