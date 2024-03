Dalle liste al caso Tarquinio | Schlein alle prese con i nodi delle Europee

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 30 marzo 2024) AGI - Il sentiero che porta alla composizionePd per le elezionisi fa sempre più impervio per la segretaria all'approssimarsi della deadline del 28 aprile, ultima data buona per lantazione dello schieramento dem. Nelle intenzioni dello stato maggiore Pd c'è di chiudere la pratica entro il 15 aprile, per dare modo a chi è in campo di avviare per tempo la campagna. Parte dei malumori interni, infatti, derivano dall'incertezza di chi si sente in campo, ma attende ancora l'ufficializzazione della candidatura e, quindi, non può pianificare la campagna elettorale. Da qui il pressing sulla segretaria, soprattutto da parte della minoranza rapntataaree interne di Energia Popolare e Base Riformista. Aree che sollevano almeno tre ...