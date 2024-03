Da Monza a Bruxelles L’Europa giovane della “yep“ Brizzolara | sfida climatica e diritti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 30 marzo 2024) Torna dal Belgio, dove ha preso parte la settimana scorsa al decimo Summit europeo dei Comuni e delle Regioni, con la valigia carica di esperienza e di consapevolezza: quella che, almeno in Europa, i giovani possano ancora fare la differenza. Sarahè la consigliera comunale monzese del Pd – 29 primavere per lei – che fa parte, in quota Pse, del gruppo dei 120 Giovani eletti europei (lo Yep - Young elected politicians), selezionati poco meno di un anno fa, tramite bando, per entrare nel Comitato europeo delle Regioni, organo consultivo dell’Unione Europea composto da politici locali. Tra loro 19 sono italiani, e lei solaprovincia die Brianza. Consigliera, cosa si prova a varcare la soglia dei palazzi europei? "È stimolante ma fa sentire anche tutto il senso di responsabilità, ...