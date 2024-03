Criminale anche da pensionato Aveva armi | droga e auto rubate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 30 marzo 2024) Una vecchia conoscenza del crimine locale specializzato in rapine, e considerata l’età, 72 anni, si pensava che avesse abbandonato certo ambienti. Un salto indietro. Nel 2015, lui e un complice vennero intercettati e arrestati vicino all’ufficio postale di Martinengo con pistole clandestine e su un furgone Fiorino rubato con la carrozzeria color arancio, la bandiera dei sudisti sul cofano e il numero "01" sulle fiancate, come la Dodge Charger utilizzata dai fratelli Duke nel telefilm-cult degli anni ’80 “Hazzard“. Per quell’episodio vennero condannati a tre anni e due anni. Ma cadde l’accusa di rapina. Ora, nonostante l’età pensionabile si scopre che nel giro ci è rimasto, alla luce del nuovo arresto. All’interno del box, in via Tolstoj, tra Boccaleone e Borgo Palazzo,nascostoe veicoli rubati: i carabinieri di ...