CR7 | senti come ruggisce | la nuova Ferrari costa quanto una villa di lusso

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 30 marzo 2024) CR7, avvistata a Lisbona la stella dell’Al-Nassr: sfrecciava a bordo di un bolide nuovo di zecca che vi farà perdere la testa. Che Cristiano Ronaldo abbia un debole per le auto diè cosa nota. Qualche mese fa, ma non escludiamo che nel frattempo la situazione sia ulteriormente cambiata, si stimava che ne possedesse talmente tante che un solo garage, pergigantesco, non bastasse più. Cristiano Ronaldo (LaPresse) – ilveggente.itGli piacciono al punto che le comprafossero figurine. E le regala pure, di tanto in tanto,si ricorderà. In occasione di un recente Natale, aveva fatto dono alla sua dolce metà, la splendida Georgina Rodriguez, di una splendida e scintillante Rolls Royce Down decappottabile. Un gioiellino perfetto per una diva del suo calibro eto, all’incirca, 345mila ...