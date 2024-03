Consar | il match perfetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) "Se non è stata la miglior prestazione dell’anno, si siamo andati molto vicino". Il nettissimo 3-0 rifilato dallaa Prata, in gara1 dei quarti di finale dei playoff promozione l’altra sera al Pala de André, ha messo in vetrina una squadra di grandi potenzialità. Marco Bonitta, coach dei ravennati, lo ha rilevato con estrema soddisfazione: "Ha funzionato un po’ tutto. Ha funzionato la strategia, ma soprattutto hanno funzionato i ragazzi che hanno fornito una prestazione molto ‘lucida’, risolvendo anche qualche situazione che, in allenamento, è impossibile riprodurre. Mi riferisco a colpi ‘non convenzionali’, tipo il punto di Russo in palleggio, l’attacco di Bovolenta da posizione impossibile e pure un paio di schiacciate di Orioli. Ripeto, i miei ragazzi sono stati molto lucidi. Ne è uscita dunque una partita tecnicamente e strategicamente buona, con alcune ...