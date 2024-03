Congelate le rate per l’assistenza domiciliare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 30 marzo 2024) Rinviati a dopo l’estate i rincari, alcuni dei quali come quelle per gli asili nido contestati da genitori e dall’ex sindaco Roberto Sorci, la giunta Ghergo congela anche il costo deleducativaper tutto l’anno in corso. "Il Comune di Fabriano, colpito dal terremoto del 2016 e rientrante nell’area del cre sismico – spiegano dalla giunta - potrà beneficiare anche per il 2024 della sospensione del pagamento delledei mutui. Questo significa avere la possibilità di disporre, in via straordinaria anche per quest’anno, di risorse in spesa corrente pari a 1,8 milioni di euro. Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di venire incontro alle famiglie delle persone che si trovano in condizioni di disabilità eliminando per l’anno in corso il pagamento delle tariffe per il servizio di ...