Confermato il format per il 2025 La Supercoppa resta una sfida a 4

(Di sabato 30 marzo 2024)Italiana,che vince non si cambia. Il trofeo nelsi giocherà ancora in Arabia Saudita e ancora con ila quattro squadre. Lo hal’Assemblea della Lega Serie A, che si è svolta ieri con la partecipazione di tutte le 20 Associate. Il: La prima semifinale vede opposta la vincitrice del campionato alla finalista di Coppa Italia, la seconda la vincitrice della Coppa Italia alla seconda classificata in Serie A. Le società, si legge nella nota della Lega, "hanno affrontato il tema del calendario delle proprie competizioni, confermando ila 4 squadre per la disputa della, in programma nel mese di gennaioin Arabia Saudita". È stato inoltre istituito, a partire dalla ...

Da oggi è ufficiale che la Supercoppa Italiana 2024-2025 si svolgerà di nuovo a gennaio, in Arabia Saudita e con il format delle Final Four. l’Inter , nel corso dell’Assemblea di Lega, aveva preso ... (inter-news)

The Witcher 4: il team di sviluppo attuale conta più di 400 persone - CD Projekt Red ha Confermato che il team attualmente al lavoro su The Witcher 4 è formato da 400 persone, entrerà in produzione quest'anno.multiplayer

La Serie A conferma il formato della Supercoppa a quattro club per l'anno prossimo - La prossima edizione si giocherà nel gennaio 2025 in Arabia Saudita La Supercoppa italiana si giocherà nel 2024/25 ancora con il formato di un torneo a quattro squadre. È quanto emerso durante l'assem ...informazione

Supercoppa Italiana, Confermato format a 4 squadre nel 24/25 - È quanto emerso durante l'assemblea della Lega Serie A andata in scena venerdì 29 marzo: Confermato il format a 4 squadre per la disputa della Supercoppa, in programma nel mese di gennaio 2025 in Arab ...corrieredellosport