Collins-Rybakina oggi | Finale WTA Miami 2024 | orario | programma | tv | streaming

(Di sabato 30 marzo 2024) Daniellecontro Elena. La sorpresa al (quasi) passo d’addio contro una delle favorite a ogni singolo torneo che viene approcciato dalle giocatrici. Il WTA 1000 di, quarto della stagione femminile, porta in scena anche questa situazione. L’americana può diventare la prima del suo Paese a vincere dal 2018 il torneo: l’ultima fu Sloane Stephens. Non all’Hard Rock Stadium, però: si giocava ancora a Crandon Park, anzi quella fu l’ultima edizione lì giocata. La kazaka, d’altro canto, dopo la sconfitta nell’ultimo atto del 2023 contro una rediviva Petra Kvitova, punta a prendersi un titolo che la porterebbe più vicina al terzo posto del ranking WTA,occupato da Coco Gauff, che al quinto. Precedenti: 3-1, ma tutti estremamente lottati. Ladel WTA ...

