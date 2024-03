CNU | LA conferMA Lolli sulla panchina dell’Alma Mater

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Matteo, sempre lui. Il coach, classe 1977, guiderà il Cus Bologna anche in questa stagione, perrsi ai vertici del basket universitario europeo e per riprendersi quello scudetto tricolore, svanito lo scorso anno. Il Cus Bologna in questa stagione non dovrà affrontare le qualificazioni: non è un pass speciale per chi è campione d’Europa. Un cambio di regolamento: i biancorossi, a Campobasso, nella seconda metà di maggiore, saranno uno dei gruppi da battere.conosce bene la realtà universitaria: ha cominciato a lavorare per il Cus nel 2012, dopo un colloquio con il dg cussino, Federico Panieri. Da allora conè stata costruita una squadra di tecnici e di dirigenti di prim’ordine, da Matteo Galli a Gioacchino Chiappelli, senza dimenticare Gabriele Fin. Un’annata importante quella attuale: nel ...