Cioccolata e frutta scaduta | blitz dei Nas

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 30 marzo 2024) Controlli a tappeto dei Nas di Bologna in pasticcerie, panifici e pastifici in vista della Pasqua. Nelle province di Ferrara, Bologna, Ravenna e Rimini i militari hanno eseguito 78 ispezioni e tra queste in 28 sono state rilevate delle criticità. In un laboratorio di pasticceria del Riminese sono stati sequestrati circa 150 chili di prodotti dolciari come cioccolato, coloranti esecca, scaduti anche da oltre un anno. Inoltre, i Nas hanno rilevato l’attivazione di un laboratorio per la produzione di gastronomia, fresca e congelata, alla quale veniva assegnata arbitrariamente una data di scadenza di 12 mesi dalla produzione, senza nessuna valutazione dei rischi o studio analitico sui prodotti. Il laboratorio è stato quindi sospeso e sono stati sequestrati, assieme ai prodotti scaduti, altri 920 chili di preparazioni gastronomiche irregolari, mentre sono stati ...