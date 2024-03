Cinquina per il Pecci Le mostre del 2024 da Colorescenze alle foto di Peter Hujar

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) La dorata astronave del Centroprova a decollare mettendo più benzina nel motore. Fuor di metafora, il polo toscano dell’arte contemporanea punta a scrivere una pagina nuova affidandosi a cinquegià segnate in calendario per tutto il. Parola chiave: programmazione. Ma anche varietà di proposte, sempre nel segno del contemporaneo. E così può succedere che una mostra più legata al territorio come "" possa convivere con le installazioni ‘work in progress’ della scultrice cinese Yu Ji. In autunno riflettori puntati sul giovane americano Louis Fratino presente alla prossima Biennale d’arte di Venezia e su Margherita Manzelli, una delle voci più autorevoli dell’arte italiana. Dulcis in fundo, l’omaggio al grandegrafo americano...