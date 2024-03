Cinque coltellate al suocero a Casoria | poi lo conforta

(Di sabato 30 marzo 2024). Colpisce ilcon, comprende l’errore e gli dedica parole di conforto. È il capitolo finale di un pomeriggio di contrasti di coppia, tra nonni rivali e una bimba inermeal. Potrebbe essere la trama di un “film pulp” di amore e violenza, ma è solo una vicenda accaduta in un pomeriggio – certamente non convenzionale – in una stradina di, popolosa cittadina di Napoli Nord. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri La mamma e il papà di una bambina alle 17 sono invitati ad un party tra adulti, nessun dress code, ma una sola raccomandazione: quella di non portare i bambini. Si pone la questione: dove lasciare la figlioletta durante quelle ore di ...

