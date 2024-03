Chi vive in Italia non potrà partecipare al Google AI Hackathon

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 30 marzo 2024) Per, l’è come la Russia, l’Iran e la Corea del Nord. Tutti gli sviluppatori residenti nel nostro Paese, infatti, non potrannoalAI, una manifestazione (con in palio un montepremi totale da 10mila dollari) che – a mo’ di concorso – premierà coloro i quali riusciranno a creare le migliori app utilizzando gli strumenti di intelligenza artificiale sviluppato dal colosso tech di Mountain View. Una decisione che lascia sorpresi, soprattutto per il fatto che il Belpaese sia stato inserito in una lista degli esclusi che comprende Nazioni che – dal punto di vista geopolitico – possono essere definite “complicate”.AI, l’esclusa come Russia e Iran I motivi di questa decisione da parte di ...