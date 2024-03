Chi è Barbara Foria | età | marito | figli e carriera

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di sabato 30 marzo 2024)è un’attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, autrice e comica. Ha dato iniziato alla suanei primmi 2000 ed è di origini napoletane. È nota oggi anche come imitatrice di Myrta Merlino. Si sa davvero poco della sua vita privata, in quanto è una persona molto riservata sebbene da anni faccia parte del mondo dello spettacolo. Ma vediamo insieme ora tutto quello che si sa sulla comica che nel 2024 approda ad Amici di Maria De Filippi come ospite della seconda puntata del Serale., chi è: anni, origini eLeggi anche: Chi è Giobbe Covatta: età,, moglie,a e politica Leggi anche: Chi è la signora Coriandoli: nome vero, età,, fidanzata, ...