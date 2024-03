Castelmola | benvenuti al bar Turrisi | decorato con sculture falliche di ogni dimensione – FOTO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

Basta allontanarsi di una decina di minuti dalla famosissima Taormina per raggiungere, un suggestivo borgo medievale siciliano, che vale la pena di una visita per i suoi scorci panoramici mozzafiato sulla costa jonica, per la sua bellezza e per il famosissimo Bar, una delle attrazioni più stravaganti dell'Isola. Non a caso, è considerato tra i borghi più belli d'Italia, ricco di veri e proprio tesori storico-artistici, tra cui il castello e i monumenti medievali. Un piccolo gioiello della provincia di Messina che prende il nome proprio dall'antica fortezza normanna, simbolo di, i cui resti sono tappa obbligata di un tour nel centro storico del borgo, ancora ben conservato; l'impianto urbanistico originale è medievale, suddiviso tra un dedalo ...