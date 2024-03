Castelli aperti | Il Bepi | Marcia dei Coertì e caccia alle uova | Pasqua in provincia

Pasqua e Pasquetta d?arte in Puglia. Una due giorni ?alternativa? quella delle festività pasquali con turisti e vacanzieri che potranno scegliere di visitare musei ,... (quotidianodipuglia)

Pic-nic , la giornata dei castelli , palazzi e borghi medievali, caccia alle uova in diverse località, la tradizionale Marcia dei Coertì a Leffe e altro ancora. Sono tante le iniziative organizzate in ... (bergamonews)

Un’edizione da non perdere con 22 dimore aperte durante il weekend e ben Quattro novità assolute che partecipano per la prima volta: torna Castelli Aperti FVG, l’appuntamento più atteso per scoprire ... (udine20)