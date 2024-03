Casertana-Taranto oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di sabato 30 marzo 2024)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match della trentaquattresima giornata del girone C di. Allo stadio Alberto Pinto si sfidano due squadre che occupano la stessa fascia della classifica: 53 punti per i pugliesi al quinto posto, 52 punti per i campani al sesto posto. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 14 di sabato 30 marzo,tv su Sky Sport 252,su Sky Go e anche su NOW. SportFace.

Prima partita del 2024 per il Lecce nell’ultima giornata del girone di andata nel campionato di Calcio di serie A. La formazione di D’Aversa riceve (ore 18) il Cagliari per una gara finalizzata a ... (noinotizie)

Happy Casa Brindisi per la salvezza, il Brindisi calcio potrebbe retrocedere oggi Gli impegni delle squadre pugliesi - Basket: Happy Casa Brindisi-Banco di Sardegna Sassari si gioca alle 20 al palaPentassuglia. I pugliesi devono vincere per rimanere in corsa per la salvezza nel campionato di pallacanestro maschile di ...noinotizie

Casertana, contro il Taranto out in due, torna Toscano: i convocati - La Casertana ha reso nota la lista dei convocati per la sfida contro il Taranto. Torna a disposizione Toscano, out gli infortunati Nicoletti e Proietti. Di seguito l'elenco: PORTIERI: ...tuttoc

La Casertana ospita il Taranto, in palio il quinto posto. Le probabili formazioni - Sabato santo di campionato in Serie C. Come consuetudine la vigilia di Pasqua vede i campionati anticipare la giornata in programma ed il calendario ha programmato una delle sfide più sentite e più si ...casertanews