Casarin | «Maradona con gli arbitri era correttissimo ma voleva giocare con le scarpe slacciate»

(Di sabato 30 marzo 2024) Paolo, uno deglipiù bravi del calcio italiano, intervistato da Antonello Sette per il Foglio.è del 1940. Che calcio era quello di allora? “Obbediva a regole storiche, che non cambiavano mai di una virgola. E tu arbitravi, guardando in faccia i calciatori e cercando di capire la genesi di ogni fallo. Non era, come adesso, dove tutto sembra prestabilito. Fallo di mano con il braccio distante dal corpo è sempre rigore. Allora bisognava accertare se era volontario e questo faceva tutta la differenza del mondo. C’era una casistica, ampia come i quiz per la patente di guida, ma a decidere eri sempre e solo tu. Era quello il vero gioco del calcio. L’arbitro aveva a disposizione solo pochi secondi per la sintesi finale”., lei con il Pibe de oro ha avuto un rapporto ...