(Di sabato 30 marzo 2024) Piùlli e sanzioni per iche fanno correre liberamente il proprio cane neidella Villa e nel pratone dietro alla Reggia. Ad annunciare laindisciplinati è Ambrogio Moccia, assessore alla Sicurezza, rispondendo a un’interrogazione del consigliere Massimiliano Longo (Forza Italia) in tema di anarchia al parco. E soprattutto all’indomani dei recenti ritrovamenti, da parte dei park angel, di uccelli morti con eventi segni di traumi. "Probabilmente sono stati aggrediti da– ha spiegato Moccia –. Da quanto mi è stato riferito presentavano sul corpo segni di morsi e di ferite molto probabilmente riconducibili ad aggressioni da parte dei ...

Cani lasciati liberi nei Giardini reali. Tolleranza zero contro i proprietari - Ambrogio Moccia, assessore alla Sicurezza di Monza, annuncia controlli e sanzioni per i proprietari che lasciano correre liberamente i Cani nei Giardini della Villa e nel pratone dietro alla Reggia, d ...ilgiorno

I cantieri sfrattano i Cani, proteste a Castelletto: “Rispettiamo le regole ma dateci delle aree” - Caso limite a Villa Gruber: “Ci multano, ma dove possiamo andare”. In programma una marcia sotto Palazzo Tursi per chiedere soluzioni ...ilsecoloxix

Adriano Giannini: “Dalla testata ad Al Pacino a Madonna che suona per me, il mio lavoro è un’avventura” - L’attore, dopo le ottime prove in ‘Adagio’ e ‘Supersex’, condivide la lunga carriera iniziata come operatore, tra gavetta e gaffe ...repubblica