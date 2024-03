Can Yaman pronto a tornare sul set | ecco quando

(Di sabato 30 marzo 2024) Can Man è stato fin troppo tempo lontano dal piccolo schermo. Mentre attende il ritorno in chiaro della seconda stagione di Viola come il mare, nel frattempo l’attore pensa già ai prossimi progetti. E uno sta per prendere il via solo tra qualche settimana. Sono in arrivo finalmente novità per Can. L’attore turco, infatti, sta percon un nuovo progetto. In tutti questi mesi si è sottoposto a una dura trasformazione, anche del suo fisico, ma adesso ènei panni di un nuovo personaggio. Il pubblico non vede l’ora di poterlo vedere anche in questa nuova esperienza. Cantorna sul set, foto Ansa – VelvetGossipÈ imminente il ritorno di Canin tv. L’attore, infatti, tornerà molto presto con la seconda stagione di Viola come il mare, le quali riprese ...

Hilal Altinbilek , l’interprete dell’amata Zuleyha di Terra Amara , potrebbe presto lavorare anche in Italia? Da ormai quasi due anni, il successo della serie turca non accenna a ... (optimagazine)

Can Yaman, in Calabria si lavora per Sandokan: al via le riprese - Tra poco inizieranno le riprese della nuova fiction con Can Yaman, Sandokan. A Lamezia Terme è già iniziata la costruzione del set.tvdaily

Can Yaman va in Calabria per “Sandokan” - A fine aprile prenderanno finalmente il via le riprese del nuovo “Sandokan”, annunciato ormai da diversi mesi. La serie prodotta da Lux Vide vedrà Can Yaman nei panni dell’eroico personaggio lanciato ...sorrisi

