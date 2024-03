Camorra | Roberti | “Schiavone può raccontare cose interessanti”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 30 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Se vuolepuò ancoraper la lotta contro la.Anche se sta in carcere da ventisei anni. Certo, la grande criminalità è andata avanti, ma lui resta ancora un elemento importante”. Lo afferma l’europarlamentare Pd Franco, procuratore nazionale antimafia dal 2013 al 2017, in un’intervista al Corriere della Sera. “Dobbiamo essere realisti e considerare che si tratta di un uomo detenuto dal 1998?, avvertein merito al pentimento di Francesco, detto Sandokan, boss di Casal di Principe. Tuttavia “Sandokan ha da dire molteche possono rivelarsi utili eper chi combatte il crimine”. Per esempio ...