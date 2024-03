Calciomercato Milan | Hermoso si avvicina | una rivale in meno

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 30 marzo 2024) Unadelsi sfila per la corsa a. Ora i rossoneri possono provare l’affondo per il parametro zero Mario, difensore dell’Atletico Madrid, ha già annunciato che non continuerà la sua esperienza nella capitale spagnola dopo tre stagioni da titolare sotto la guida di Pablo Simeone. Ilè tra le squadre